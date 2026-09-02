Denuncia un falso robo con violencia en Vinaròs para cobrar el seguro de su móvil

La Guardia Civil ha esclarecido en Vinaròs un supuesto caso de simulación de delito después de descubrir que un hombre de 58 años denunció falsamente haber sido víctima de un robo con violencia para cobrar la indemnización del seguro de su teléfono móvil.

Los hechos se remontan al pasado 27 de junio, cuando el hombre acudió a denunciar que había sufrido un robo con violencia en el que, entre otros efectos, le habían sustraído su teléfono móvil.

A partir de la denuncia, los agentes de la Guardia Civil de Vinaròs iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del supuesto asalto. Durante las pesquisas detectaron varios elementos que no encajaban con la versión ofrecida inicialmente por el denunciante.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que el teléfono móvil no había sido robado, sino que había sido vendido en Alicante por un familiar directo del denunciante.

De esta forma, la investigación permitió acreditar que el supuesto robo con violencia nunca se produjo y que la denuncia habría sido presentada con el objetivo de obtener la correspondiente indemnización del seguro del teléfono.

La Guardia Civil ha identificado al supuesto autor y ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente.

El instituto armado recuerda que simular ser víctima de un delito o denunciar falsamente unos hechos puede constituir un delito y conllevar responsabilidad penal.