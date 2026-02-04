Cuidar el cerebro en el trabajo: la Fundación Ateneu Castelló presenta un programa preventivo para empresas

La Fundación Ateneu Castelló ha presentado en Onda Cero Castellón un innovador programa de prevención en salud cerebral enfocado al ámbito empresarial. La iniciativa busca proteger el cerebro frente al daño cerebral adquirido y fomentar el rendimiento cognitivo, el bienestar emocional y la calidad de vida, tanto en el entorno laboral como en el personal.

El programa se estructura en torno a siete pilares fundamentales: gestión del estrés, descanso, estimulación cognitiva, actividad física, alimentación, relaciones sociales y propósito vital. Según la fundación, estos factores inciden directamente en la salud cerebral y en la capacidad de mantener un desempeño profesional sostenible.

Prevención y concienciación

En una entrevista radiofonica, la neuropsicóloga Balma Tellols ha explicado los efectos del daño cerebral adquirido, señalando que “una de cada cinco personas podría sufrirlo a lo largo de su vida”. En España, más de 435.000 personas se han visto afectadas, mientras que en la provincia de Castellón se registran más de 6.000 casos, de los cuales aproximadamente el 84 % están relacionados con ictus.

Tellols ha destacado que alrededor del 90 % de las causas del daño cerebral adquirido son prevenibles, lo que subraya la relevancia de implementar programas formativos de carácter preventivo en el ámbito empresarial.

Con esta iniciativa, la Fundación Ateneu Castelló pretende concienciar sobre la importancia de cuidar la salud cerebral y dotar a las empresas de herramientas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus trabajadores, reforzando al mismo tiempo la productividad y el rendimiento profesional.