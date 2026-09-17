CSIF reclama en Castellón más empleo y jornadas completas en Correos

Representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este jueves frente a la oficina de Correos de la calle Deán Martín, en Castellón, para reclamar mejoras en las condiciones laborales de la plantilla. El sindicato asegura que existe falta de personal, sobrecarga de trabajo y un elevado peso de la contratación a tiempo parcial.

La protesta forma parte de una jornada de movilizaciones convocada por CSIF en distintos puntos de España y que da continuidad a las acciones desarrolladas el pasado 3 de septiembre. Entre sus principales reivindicaciones, el sindicato plantea la negociación de un nuevo convenio colectivo que contemple, entre otras medidas, la recuperación de empleo, la implantación de la jornada de 35 horas semanales y la transformación de más de 4.000 jornadas parciales en puestos a tiempo completo.

CSIF también reclama medidas para facilitar la conciliación y el relevo generacional en la empresa pública. Según los datos que maneja la organización sindical, la plantilla de Correos ha perdido más de 22.000 puestos de trabajo en las dos últimas décadas y actualmente no estarían cubiertos uno de cada tres puestos que, a su juicio, serían necesarios.

Durante la concentración, representantes de CSIF han defendido que el refuerzo de las plantillas es necesario tanto para mejorar las condiciones laborales como para garantizar la prestación del servicio postal. «No se puede seguir pidiendo a la plantilla que haga más con menos», han señalado desde el sindicato.

Otra de las cuestiones planteadas por CSIF es la contratación a tiempo parcial. La organización sostiene que las necesidades de horas adicionales