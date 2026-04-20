CSIF pide refuerzo policial ante la afluencia de personas en trámites de extranjería en Castellón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a través de su delegado en la Policía Local de Castellón, Miguel Ángel Guillamón, ha denunciado la situación que se está produciendo en distintos puntos de la ciudad con motivo del inicio del proceso de regularización en materia de extranjería.

Según el sindicato, se están registrando largas colas y concentraciones prolongadas, especialmente en zonas como la ronda Mijares o la plaza Mayor, donde se ubican dependencias administrativas relacionadas con estos trámites.

CSIF señala que esta situación está generando una ocupación continuada de la vía pública y advierte de que no se trata de un hecho puntual. En este sentido, han subrayado que “no es puntual ni anecdótica”, sino una situación que se repite durante varias horas en determinados momentos del día.

El sindicato también ha advertido de que en algunos momentos se han producido situaciones de tensión. En concreto, han señalado “episodios de tensión como intentos de acceso desordenado o empujones, así como en una creciente sensación de inseguridad entre el personal administrativo que presta servicio en estas dependencias”.

En cuanto al dispositivo policial, CSIF critica que la respuesta actual no es suficiente. “Resulta difícil de entender que un dispositivo de estas características se esté sosteniendo, en la práctica, con una única patrulla para el control del orden público, mientras el resto de efectivos continúa atendiendo el servicio ordinario con recursos limitados”, han apuntado.

Además, el sindicato advierte de que esta situación está afectando a las condiciones laborales de los agentes, especialmente en lo relativo a la carga de trabajo y la organización del servicio.

Por ello, CSIF ha reclamado una actuación urgente para reforzar los efectivos en los puntos afectados. En su propuesta, piden “el refuerzo inmediato de efectivos en los puntos afectados, ya sea mediante la asignación de servicios extraordinarios o a través de una reorganización eficaz de los recursos disponibles”.

El sindicato insiste en que el objetivo debe ser garantizar tanto la seguridad de los trabajadores municipales como el correcto desarrollo del servicio policial en la ciudad.