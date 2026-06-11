CSIF denuncia “riesgos para la seguridad laboral” en las prisiones de Castellón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el deterioro de la prevención de riesgos y la salud laboral en los centros penitenciarios de la provincia de Castellón, una situación que atribuyen a la falta de inversión derivada del bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Según el sindicato, la insuficiencia presupuestaria está provocando que los Comités de Seguridad y Salud “dejen de ser órganos de solución para convertirse en espacios donde se constata la impotencia colectiva”, al no poderse ejecutar las medidas necesarias para resolver las deficiencias detectadas.

CSIF ha criticado que en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, celebrada el pasado 10 de junio, se volvieron a identificar numerosos problemas que afectan a las condiciones de trabajo del personal, pero que no pueden ser solucionados por falta de dotación económica.

El sindicato ha advertido de que esta situación convierte la prevención en “una farsa burocrática”, al repetirse un patrón en el que los problemas se analizan y documentan sin llegar a resolverse.

Aun así, CSIF ha reconocido la labor de las direcciones de los centros penitenciarios Castellón I y II, que intentan paliar las deficiencias con los recursos disponibles, aunque advierte de que “la buena voluntad no es suficiente” ante problemas estructurales que requieren inversión.

Entre las principales carencias detectadas, el sindicato señala deficiencias en infraestructuras, sistemas de seguridad esenciales paralizados y averías acumuladas en distintos elementos operativos de los centros.

Por todo ello, CSIF ha reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la puesta en marcha de un plan de inversiones específico, con plazos definidos, que permita dar solución a las deficiencias estructurales en las prisiones de la provincia. Asimismo, pide que los comités de seguridad y salud recuperen su función original como órganos de resolución de problemas y no como meros registros de incidencias sin solución efectiva.