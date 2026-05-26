CSIF denuncia actos vandálicos en su sede en Castellón tras la reunión con Educación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia por los actos vandálicos sufridos en su sede de Castellón, que ha amanecido con pintadas en la fachada y la cerradura sellada con pegamento, impidiendo el normal acceso a las instalaciones.

Esta mañana uno de los ventanales de la sede del sindicato en la ciudad se podía ver escrita con espray verde la palabra "rates" (ratas).

Los hechos se producen tras las últimas negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, en las que CSIF y ANPE respaldaron este lunes la propuesta salarial de la Generalitat, rechazada por STEPV, CCOO y UGT.

La propuesta de la Generalitat contempla una subida salarial de 200 euros en tres tramos entre 2026 y 2028, además de medidas como días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.

Desde CSIF han condenado "rotundamente" cualquier acto de "intimidación o ataque contra la libertad sindical y la convivencia democrática". Asimismo, han informado de que ya se ha tramitado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

El sindicato ha reafirmado su compromiso con "el diálogo, la defensa de los trabajadores y el respeto institucional".