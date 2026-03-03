CSIF alerta de la “sobrecarga estructural” del profesorado en Castellón por falta de personal de apoyo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la sobrecarga estructural que afecta al profesorado de la provincia de Castellón, derivada de la falta de cobertura de personal de apoyo, especialmente en Educación Especial, Infantil y Primaria.

Según el sindicato, el retraso en la sustitución de técnicos y educadores obliga al profesorado a asumir funciones que no son estrictamente docentes, como tareas de higiene, apoyo en la autonomía personal de los alumnos, acompañamiento individualizado o intervención ante conductas relacionadas con necesidades educativas especiales.

CSIF subraya que, aunque entre 2011 y 2024 el alumnado con necesidades especiales ha aumentado un 95,8%, la falta de cobertura de Técnicos Superiores en Educación Infantil (TSEI) y otros profesionales de apoyo genera un impacto negativo tanto en la organización de los centros como en la calidad educativa, sobrecargando física y emocionalmente a los docentes.

El sindicato solicitará a la Dirección Territorial de Educación que informe sobre el número de bajas activas de personal técnico y de apoyo y el tiempo medio de sustitución, y pide que se garantice la cobertura inmediata de estas bajas y el cumplimiento efectivo de los apoyos reconocidos en los informes psicopedagógicos, evitando que las funciones de los profesionales de apoyo recaigan de forma sistemática sobre el profesorado.