COTS Castelló denuncia recortes salariales a trabajadores sociales en varios ayuntamientos de la provincia

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló (COTS Castelló) ha trasladado públicamente su “preocupación y malestar” ante las informaciones recibidas por parte de distintas profesionales de la provincia que alertan de reducciones salariales derivadas de revisiones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en varios ayuntamientos.

Según denuncia la entidad, estas modificaciones supondrían una pérdida de derechos económicos para las y los trabajadores sociales en un momento marcado por “el incremento sostenido de la carga de trabajo en los Servicios Sociales municipales, la creciente complejidad de las situaciones atendidas y la elevada responsabilidad técnica y humana” que asume el colectivo.

Desde el Colegio consideran “especialmente grave” que estas revisiones afecten a profesionales que desempeñan una labor esencial en la atención y acompañamiento de las personas y colectivos más vulnerables, además de ser piezas clave en la gestión de prestaciones, derechos y recursos sociales.

COTS Castelló reclama así a las administraciones públicas una “apuesta decidida” por la dignificación de la profesión y por unas condiciones laborales y salariales acordes a la responsabilidad y exigencia de sus funciones.

La entidad también denuncia que el Trabajo Social continúa estando “peor clasificado económicamente” en comparación con otras profesiones del ámbito público, pese a desarrollarse en entornos de elevada presión y asumir responsabilidades técnicas que, en ocasiones, pueden incluso poner en riesgo la integridad de las y los profesionales.

La presidenta de COTS Castelló, María José Pérez, ha reivindicado “el reconocimiento económico” de la responsabilidad que asumen las trabajadoras y trabajadores sociales dentro de la Administración Pública.

“Somos personal técnico que asume una cantidad de responsabilidad que no recae en otros profesionales mejor clasificados, y reivindicamos el reconocimiento económico a esa responsabilidad”, ha señalado Pérez, quien también ha reclamado el reconocimiento del nivel profesional correspondiente, un complemento específico ajustado a la responsabilidad y penosidad del puesto y el derecho a la carrera profesional.