COTS Castelló celebra el Día Mundial del Trabajo Social con un acto centrado en la intervención en emergencias

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló (COTS Castelló) conmemorará este miércoles, 25 de marzo, el Día Mundial del Trabajo Social 2026 con un acto institucional en la Casa dels Caragols, sede del Consell en la capital de la Plana, a partir de las 18.00 horas.

La jornada se enmarca en la celebración promovida por la Federación Internacional de Trabajadoras/es Sociales (FITS), que cada año pone en valor el papel de la profesión en la promoción de la justicia social, la inclusión y la participación. En esta edición, el lema es ‘Construir esperanza y armonía. Un clamor Harambee para unir a una sociedad dividida’, un llamamiento a reforzar la solidaridad y la acción colectiva frente a los desafíos sociales.

La presidenta del COTS Castelló, María José Pérez, ha destacado que este enfoque “invita a mirar hacia lo colectivo como la única forma posible de avanzar”. En este sentido, la jornada pondrá el foco en el Trabajo Social en Emergencias, visibilizando la labor de los profesionales que intervienen en contextos críticos y acompañan a la población en situaciones de especial vulnerabilidad.

Uno de los momentos centrales será la entrega del VIII Premio Provincial de Trabajo Social 2026, que reconocerá a siete colegiadas —Susana Pérez, Mar de la Torre, Adriana Bacas, Verónica Serrano, María Vilar, Clara Gómez y Rosa Doñate— por su intervención tras la dana de València de 2024. Según Pérez, se trata de un “reconocimiento coral” que simboliza el compromiso del conjunto de la profesión.

El programa incluirá también la mesa redonda ‘7 voces, 7 miradas: el Trabajo Social en primera línea de la emergencia’, donde las profesionales compartirán experiencias y reflexiones sobre la gestión de crisis. Además, se rendirá homenaje a las colegiadas jubiladas en 2025 y se distinguirá a la profesional más veterana y a la más joven del Colegio.

El acto contará con representación institucional tanto en la apertura como en la clausura, poniendo en valor el papel del trabajo social en el desarrollo de políticas públicas y en la construcción de una sociedad más justa.

Con esta iniciativa, COTS Castelló se suma a la conmemoración internacional reafirmando su compromiso con los derechos sociales y con una intervención basada en la cooperación y la acción colectiva.