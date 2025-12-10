El convenio del azulejo pacta subidas salariales y una rebaja de la jornada laboral

La patronal azulejera Ascer y los sindicatos CCOO y UGT han cerrado un preacuerdo para el IX convenio autonómico del sector cerámico, que contempla incrementos salariales anuales y una reducción de la jornada laboral en 2028, según ha informado este martes la asociación empresarial.

Ascer ha destacado que el entendimiento, pendiente de ratificación, “supondrá el cumplimiento del objetivo compartido de dotar al sector de un convenio de larga duración que proporcione estabilidad en el ámbito laboral”, un elemento que considera esencial para afrontar los retos de viabilidad del sector.

El preacuerdo establece una vigencia de tres años (2026-2028) y recoge subidas del 3% en 2026, 3% en 2027 y 2% en 2028, además de una cláusula de revisión que ajustará hasta un 1% adicional si el IPC anual supera los incrementos pactados.

En cuanto a la jornada, las partes fijan 1760 horas anuales para 2026 y 2027, y una reducción hasta 1752 horas en 2028.

El texto incluye además la elaboración de un protocolo climático con “los principios generales que deberán tenerse en cuenta en las empresas para prevenir los efectos de los fenómenos climáticos adversos”, así como la creación de un grupo de trabajo para analizar los sistemas de trabajo a turnos “con el objetivo de mejorar su conocimiento”.

Las organizaciones someterán ahora el preacuerdo a sus órganos de gobierno antes de la firma definitiva del convenio.