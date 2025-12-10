El Consorcio Provincial de Bomberos incorpora 63 profesionales para mejorar la atención en emergencias

La Diputación Provincial de Castellón refuerza el Consorcio Provincial de Bomberos con la incorporación de 63 profesionales para mejorar la atención en emergencias.

El personal incorporado a la plantilla del Consorcio Provincial se ha distribuido en los diferentes turnos de los parques profesionales. “La incorporación de estos 63 bomberos es un paso muy importante en el compromiso que tenemos con la seguridad de los 135 municipios y con la mejora constante de los servicios públicos que prestamos desde la Diputación de Castellón”.

“Desde que iniciamos la legislatura nos hemos marcado el compromiso de dotar a nuestros bomberos de los mejores medios posibles, porque para nosotros la seguridad es una prioridad. Y lo estamos consiguiendo con más personal y una atención más rápida y eficaz”, ha subrayado la dirigente provincial.

Así, 22 de los 63 nuevos efectivos que se han incorporado al Consorcio Provincial de Bomberos lo han hecho tras completar su formación en el IVASPE, mientras que los otros 41 bomberos proceden de una bolsa. Además, los efectivos se distribuyen entre los cuatro parques profesionales: 21 en el parque de bomberos de la Plana Baixa Maestrat; 10 en el parque de bomberos Plana Alta; 15 en el parque de bomberos Plana Baixa; y 17 en el parque de bomberos Alto Palancia.

Esta distribución refuerza la capacidad operativa en toda la provincia y garantiza tiempos de respuesta más rápidos ante cualquier emergencia. Sin duda, la incorporación de estos nuevos efectivos a los diferentes parques profesionales permitirá reducir tiempos de respuesta, ampliar turnos y reforzar los parques.

En este sentido, el diputado de Bomberos, David Vicente, ha hecho hincapié en que “nuestra prioridad es garantizar la protección de nuestros 135 municipios y seguir construyendo una provincia más segura y más preparada ante cualquier emergencia”. Y para ello, “resulta esencial reforzar la plantilla, aumentando con ello la efectividad del servicio y evitando una mayor carga de trabajo al conjunto de los trabajadores”, ha añadido David Vicente.

Cabe resaltar que el dispositivo del Consorcio está preparado para intervenir ante cualquier emergencia que se produzca en la provincia de Castellón. “Los bomberos están operativos las 24 horas del día los 365 días del año, por ello resulta fundamental reforzar su servicio y ayudarles en lo que sea necesario, para que puedan actuar en las condiciones más óptimas”, ha resaltado el diputado de Bomberos, quien ha insistido diciendo que “proteger a los bomberos es proteger a nuestra provincia, a Castellón”.