La Conselleria prevé el proyecto del conservatorio a final de año y activa el desbloqueo del IES Cremor en verano

La reunión entre la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha permitido concretar avances y plazos en algunos de los principales proyectos educativos de la ciudad, con especial protagonismo para los conservatorios de música y danza.

Sobre esta infraestructura, la consellera ha detallado que “el próximo 18 de mayo es la fecha límite del anteproyecto”, con la previsión de que “en verano de 2026 ya tendremos el proyecto básico” y que “a finales de año tengamos el proyecto de ejecución”. Ortí ha explicado que el proyecto inicial “no se correspondía con las enseñanzas que se iban a impartir” y “no daba respuesta a todas las necesidades”, especialmente por la especificidad de estos estudios.

Por ello, ha defendido que se ha optado por modificarlo contando con los profesionales: “Lo que se ha hecho ha sido contar con los especialistas en la materia para que lo que se construya y el dinero que se gaste revierta en la calidad de las enseñanzas”. Aunque este proceso “ha ocupado más tiempo”, ha subrayado que “lo bueno es que el proyecto va en marcha, que se ha desbloqueado después de estar mucho tiempo parado”.

En esta línea, la alcaldesa ha respaldado la decisión y ha sido contundente ante las críticas por los retrasos: “Si la Conselleria no tuviera intención, hubiera rescindido el contrato y lo que ha hecho es un modificado que ya está aprobado”. Carrasco ha reconocido que “todos tenemos prisa, yo la primera”, pero ha insistido en que “lo que quiero es que se avance, que se tramite y verlo”, recordando que “han pasado ocho años y no hemos visto nada”.

Respecto al IES Cremor, la consellera ha indicado que el proyecto “nació ya directamente en prefabricadas, cuando no habían ni siquiera terrenos”, y ha destacado que desde la llegada del actual equipo de gobierno municipal “la parte urbanística a día de hoy ya está ejecutada”. En este sentido, ha avanzado que “el plazo de presentación de ofertas está previsto para verano” y que la construcción “está desbloqueada a día de hoy y en marcha con total normalidad”, aunque sin concretar una fecha final para su ejecución.

En materia de Formación Profesional, Carrasco ha trasladado la necesidad de ampliar plazas, especialmente en sectores con alta demanda: “Las empresas tienen necesidad de contratar a profesionales formados y altamente cualificados”. La alcaldesa ha defendido que se trata de “una salida laboral importante” y ha recordado que es también “una demanda nacional”.

Por su parte, Ortí ha recogido esta petición y ha explicado que se está realizando “toda una adecuación de la oferta” en función del mercado laboral, apoyándose en los consejos territoriales, que “emiten informes específicos en las localidades” para ajustar los ciclos formativos a las necesidades reales.

La Festa de la Rosa, hacia Bien de Interés Cultural

En el ámbito cultural, ambas administraciones han abordado la declaración de la Festa de la Rosa como Bien de Interés Cultural. La alcaldesa ha señalado que “nos lo merecemos” y la consellera ha mostrado “toda la disponibilidad posible para impulsar esta iniciativa” y “acompañar al Ayuntamiento en la gestión de ese expediente” para que “la petición llegue a buen puerto”.