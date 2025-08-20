La Conselleria invierte 8,2 millones en la reparación de caminos rurales dañados por las lluvias en el Alto Palancia

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado las obras de reparación de dos caminos rurales gravemente afectados por las lluvias del pasado otoño en los municipios de Barracas y Jérica, acompañado por los alcaldes Antonio Salvador Corell y Jorge Peiró, respectivamente.

Barrachina ha explicado que la Conselleria está interviniendo en la reparación de 42 caminos rurales en la comarca del Alto Palancia, dentro de una inversión total de 8,2 millones de euros destinada a la restauración de infraestructuras agrícolas en toda la provincia de Castellón. Hasta la fecha, se ha actuado en 111 caminos afectados, gracias a una rápida identificación y ejecución de los trabajos.

El conseller ha subrayado la importancia de garantizar la accesibilidad de los agricultores a sus campos para evitar pérdidas de cosechas derivadas de la falta de acceso, y ha destacado el compromiso del Consell con el medio rural y el mantenimiento de estas infraestructuras clave para la economía y el empleo en la Comunitat Valenciana.

Además, Barrachina ha recordado la convocatoria récord de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores por valor de 29 millones de euros, que complementa estas actuaciones en favor del sector agrícola.