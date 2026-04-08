El consell defiende la seguridad y supervisión radiológica de las ecografías en la privada

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado este miércoles que actualmente todos los informes de ecografías hechas en la sanidad privada están supervisados o realizados por radiólogos, en respuesta a las denuncias sobre médicos generales que firmaban informes como especialistas sin la acreditación correspondiente.

Gómez ha hecho estas declaraciones durante su visita a la nueva unidad multidisciplinar para la atención de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y enfermedades raras en el Hospital General de Castellón.

"Me parece absolutamente sorprendente", ha señalado el conseller al ser preguntado sobre el caso, del que el PSPV pidió crear una comisión de investigación en Les Corts.

"La ecografía es una técnica general, la pueden realizar ginecólogos, urólogos, internistas y médicos de familia. De hecho, la semana pasada presentamos cursos de simulación para que los médicos de familia se formen en ecografía clínica", ha añadido.

El conseller ha recordado que la Generalitat ha adquirido 679 ecógrafos por valor de dos millones de euros para facilitar la realización de ecografías en los centros de salud.

"Cuando externalizamos algo, cumplimos con criterios de calidad y le puedo asegurar que hoy no hay ningún paciente cuya ecografía realizada en la sanidad privada no esté supervisada por un radiólogo", ha subrayado.

Gómez ha comentado que entre 2021 y 2023 se externalizaron 35.000 ecografías realizadas por médicos no radiólogos, sin supervisión ni control adecuado, un periodo en el que, según ha dicho, "ningún partido político ni medio de comunicación puso el grito en el cielo".

El caso había sido denunciado por el PSPV, que solicitó a finales de febrero, y se debatió en el último pleno, la apertura de una comisión de investigación en Les Corts para esclarecer "irregularidades detectadas en la prestación de los servicios privatizados dentro del sistema público de sanidad que ponen en riesgo la salud de los valencianos y valencianas".