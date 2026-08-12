Condenados a cinco años de prisión por intentar matar a un hombre con un destornillador en Castellón

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años de prisión a cada uno de los tres acusados por intentar matar a un hombre con un destornillador de estrella en una calle de Castellón. Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2024, cuando los condenados se acercaron a la víctima, que caminaba junto a su pareja, y uno de ellos le atacó por la espalda con el destornillador, golpeándole después en la cabeza.

La víctima intentó huir, pero fue perseguida, derribada y agredida nuevamente en el suelo, donde además le sustrajeron el teléfono móvil. El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico y varias heridas punzantes que tardaron 90 días en curar y que le dejaron, entre otras secuelas, dos cicatrices en la cabeza. Los tres condenados deberán indemnizarle solidariamente con 40.000 euros por las lesiones y secuelas, además de abonar los 399 euros correspondientes al teléfono sustraído.

La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad y ya firme, establece también una orden de alejamiento de 500 metros durante seis años, así como la prohibición de comunicarse con la víctima durante el mismo periodo. Los condenados ya habían abonado 6.600 euros a cuenta de la responsabilidad civil antes de la celebración del juicio. Además, han sido condenados a una multa de 240 euros por un delito leve de hurto.