Condenado a seis años de prisión por traficar con un kilo de cocaína en Almassora

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis años de prisión a un hombre por traficar con drogas desde dos inmuebles de Almassora, uno de ellos su domicilio habitual y otro un chalé propiedad de su pareja. La sentencia le considera responsable de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño y de notoria importancia. Además, deberá pagar una multa de 98.800 euros.

Los hechos se remontan al 15 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron al acusado en una zona boscosa de Vilafamés mientras circulaba en su vehículo. En el coche transportaba un kilo de cocaína escondido dentro de un cubo de fregona, además de 334 euros en billetes fraccionados. Al día siguiente, los agentes registraron los dos inmuebles y encontraron más dinero procedente de la venta de estupefacientes, así como armas y otros objetos.

La resolución también ordena destruir la droga incautada y decomisar el dinero intervenido. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.