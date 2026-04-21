Condenadas seis personas de una banda que traficaba con cocaína en Valencia y Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis personas a penas de entre dos meses y seis años y medio de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, al considerar probado que integraban una organización dedicada al tráfico de cocaína en Castellón y Valencia.

Según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, dos de los condenados, de nacionalidad albanesa y considerados cabecillas del grupo, han sido castigados con seis años y medio de cárcel y multas de un millón de euros cada uno. El tribunal ha acordado sustituir sus penas de prisión por la expulsión del territorio nacional una vez cumplan dos años de condena.

Un tercer acusado, que ocupaba un segundo nivel en la organización y se encargaba del transporte de la droga, ha sido condenado a tres años y once meses de prisión y a una multa de 400.000 euros, señala el fallo hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Asimismo, otros dos miembros del grupo han sido condenados a seis meses de prisión por figurar como arrendatarios de las viviendas utilizadas para almacenar la sustancia, mientras que la hermana de uno de ellos ha recibido una pena de dos meses como cómplice del delito de organización criminal, al colaborar puntualmente en el pago del alquiler.

La resolución, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, considera acreditado que la red operaba en las provincias de Valencia y Castellón y que sus integrantes asumían funciones específicas, como la dirección del grupo, el suministro de la droga, su transporte o el alquiler de inmuebles para su custodia y preparación para la venta.

Los hechos probados recogen que el 18 de diciembre de 2024 uno de los condenados fue interceptado por la Policía Nacional en la autopista AP-7 cuando se desplazaba desde Valencia a Castellón con siete kilogramos de cocaína ocultos en el maletero de su vehículo. La droga había sido introducida previamente por los dos líderes de la organización, que fueron detenidos ese mismo día.

En los registros efectuados en viviendas situadas en l’Eliana y València, los agentes hallaron más cantidades de droga, utensilios para su manipulación y dinero procedente de la actividad ilícita. El valor de la sustancia intervenida en el mercado ilegal superaría los 726.000 euros.

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La sentencia, que es firme, acuerda el decomiso y destrucción de la droga intervenida, así como el comiso de los bienes e instrumentos incautados, entre ellos vehículos, dinero y teléfonos, que se destinarán a la lucha contra el narcotráfico conforme a la legislación vigente.