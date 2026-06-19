Condenada a dos años de prisión una asesora por falsificar nóminas para apropiarse de casi 58.000 euros

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión a una asesora por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa agravada. La acusada, que prestaba servicios de asesoramiento laboral para una empresa cerámica de Castellón, ha sido considerada responsable de manipular nóminas para apropiarse de incrementos salariales.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron entre abril de 2018 y febrero de 2021, periodo en el que la condenada modificó importes de nóminas de varios trabajadores utilizando un programa informático. Posteriormente enviaba a la entidad bancaria documentación alterada en la que incluía transferencias a una cuenta de su titularidad, desviando así la diferencia entre el salario real y el importe inflado.

El importe total desviado asciende a 57.757 euros. La resolución judicial, dictada tras un acuerdo de conformidad, contempla además una multa de 1.080 euros y la suspensión de la pena de prisión durante cuatro años, siempre que la condenada no vuelva a delinquir. La sentencia es firme.