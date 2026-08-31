Compromís logra el apoyo de todos los grupos para reclamar un tren matinal de Castellón a Barcelona

La Diputación de Castellón aprobará mañana una Declaración Institucional, con el apoyo de todos los grupos políticos, para reclamar un tren matinal entre Castellón y Barcelona que permita mejorar las conexiones ferroviarias con Tarragona y Barcelona y facilitar los desplazamientos por motivos laborales, académicos, administrativos y sanitarios.

El servicio tendría origen en Castellón y paradas, al menos, en Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló-Peníscola y Vinaròs. Mientras se implanta, la Diputación pedirá ampliar hasta Castellón el actual tren que parte de Vinaròs. El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha destacado que el acuerdo "refuerza una reivindicación que es de toda la provincia".

La declaración también plantea recuperar frecuencias entre Castellón, Tarragona, Barcelona y València y avanzar hacia un servicio cada hora entre Castellón y Vinaròs. Además, reclama renovar los trenes de Cercanías del País Valencià y mejorar la coordinación entre los horarios ferroviarios y las líneas de autobús que conectan las estaciones con los municipios del interior.