Los comerciantes del Mercado de Sant Antoni alertan de que tres de sus diez puestos podrían quedar vacíos

La Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de Sant Antoni de Castellón ha advertido del riesgo de que el proyecto de revitalización del recinto pierda actividad. Según denuncia la entidad, uno de los establecimientos que se incorporó tras la remodelación ya ha cesado su actividad y renunciado a la concesión, mientras otros dos están estudiando su continuidad.

La posible salida de estos dos negocios dejaría vacíos tres de los diez puestos del mercado, que había conseguido recuperar la ocupación completa después de que la reforma permitiera atraer nuevos proyectos comerciales y gastronómicos.

La asociación sitúa uno de los principales problemas en la falta de una terraza funcional y vinculada directamente al mercado. Por ello, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Castellón que adopte medidas para recuperar el uso de un espacio exterior que, según los comerciantes, ha estado históricamente asociado a la actividad del recinto.

Los comerciantes reclaman recuperar la terraza

Según explica la asociación, durante el cese temporal de la actividad hostelera, el Ayuntamiento destinó el espacio de la terraza a establecimientos ajenos al mercado. Sin embargo, una vez recuperada la hostelería como parte del proyecto de revitalización, ese espacio ha continuado asignado a negocios situados al otro lado de la calzada.

Los comerciantes consideran que esta situación dificulta la visibilidad del mercado y la llegada de clientes a los puestos. A diferencia de los establecimientos a pie de calle, señalan, buena parte de la oferta comercial se encuentra en el interior del edificio, por lo que atraer público hacia sus accesos resulta especialmente importante.

La asociación sostiene que la terraza puede contribuir a generar movimiento de clientes y favorecer la circulación por el interior del recinto, beneficiando tanto a los negocios hosteleros como al resto de los puestos.

Por ello, insiste en que su petición no consiste en crear una nueva terraza, sino en recuperar el uso funcional del espacio exterior históricamente vinculado al mercado, de acuerdo con la normativa municipal sobre ocupación del dominio público.

Dos negocios estudian su continuidad

La preocupación de los comerciantes afecta a dos proyectos que, según la asociación, están valorando si continuar con su actividad. Uno de ellos se dedica a la hostelería y considera que la falta de una terraza funcional y visible compromete la viabilidad de su negocio en las condiciones para las que fue concebido.

El segundo desarrolla una actividad comercial y también considera comprometida su continuidad si desaparece la hostelería, al entender que esta contribuye a atraer público y aumentar su permanencia en el mercado.

La asociación advierte de que la posible salida de ambos negocios supondría perder dos actividades complementarias dentro del modelo comercial y gastronómico que se pretendía consolidar con la remodelación.

«Un puesto ya está vacío. Otros dos proyectos estudian su continuidad. Si ambos abandonaran el mercado, tres de sus diez puestos quedarían nuevamente sin actividad», señala la entidad, que añade: «No queremos que, después del esfuerzo realizado para revitalizarlo, el mercado vuelva a acumular puestos vacíos».

Una reforma de más de 400.000 euros

La situación se produce menos de dos años después de la renovación del Mercado de Sant Antoni, cuyas obras contaron con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y un presupuesto de 400.402 euros.

La remodelación buscaba revitalizar el recinto y abrirlo a nuevos usos gastronómicos y turísticos, con espacios de degustación y mayor flexibilidad horaria para los puestos. Tras las obras, el mercado llegó a alcanzar la ocupación completa.

Ahora, los comerciantes temen que la pérdida de actividad pueda revertir parte de los avances logrados y comprometer la consolidación del nuevo modelo.

Ante este escenario, la asociación reclama una actuación urgente del Ayuntamiento para recuperar una terraza vinculada al mercado y facilitar la continuidad de los negocios que siguen desarrollando su actividad.

El objetivo, según la entidad, es mantener la ocupación, atraer clientes y consolidar el proyecto comercial y gastronómico para el que se renovó el recinto.