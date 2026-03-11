El Colegio de Médicos de Castellón registró 14 agresiones a profesionales sanitarios en 2025

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) registró 14 agresiones a profesionales médicos en la provincia durante 2025, según los datos hechos públicos por la institución. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, que representan el 78 % de los casos, frente al 22 % de médicos hombres. La Atención Primaria concentró trece de las agresiones, mientras que una se produjo en el servicio de Urgencias hospitalarias. En muchos de los incidentes, los conflictos surgieron por desacuerdos con la atención recibida, bajas laborales o informes médicos que no se ajustaban a las expectativas de los agresores.

El presidente del COMCAS, Carlos Vilar, ha denunciado que “la violencia no puede ser una vía para resolver una discrepancia” y ha calificado de intolerable cualquier agresión contra profesionales sanitarios durante el ejercicio de su trabajo. En este sentido, ha subrayado la necesidad de reforzar la prevención, mejorar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y fomentar el respeto en la relación entre médicos y pacientes, además de reclamar un plan con medidas efectivas para frenar estos episodios.

Del total de casos registrados, ocho correspondieron a coacciones o amenazas y seis a insultos o vejaciones. Seis de las agresiones fueron denunciadas ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una llegó a los juzgados. Aunque la cifra supone un ligero descenso respecto a 2024, cuando se contabilizaron 16 agresiones, el colegio profesional advierte de que no se debe bajar la guardia y anima a los facultativos a denunciar cualquier situación de violencia. Los datos se han publicado con motivo del Día Europeo contra las agresiones a médicos, que se conmemora el 12 de marzo, en un contexto en el que a nivel nacional se registraron 879 agresiones en 2025, la cifra más alta desde que existen registros.