Cientos de personas pasan la noche a la cola en el ayuntamiento para obtener la regularización

Cientos de personas han hecho cola durante toda la noche, e incluso desde la tarde de ayer domingo, a las puertas de las oficinas del Ayuntamiento de Castellón, en la oficina de registro, para tramitar la documentación necesaria dentro del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España. Las largas filas se han concentrado tanto en el registro municipal como en la sede de la Concejalía de Interculturalidad, en la Ronda Mijares 16, donde muchos han pasado horas esperando con sillas, mantas, termos y comida para asegurarse ser atendidos.

Los solicitantes buscan obtener certificados clave, como el de empadronamiento o el informe de vulnerabilidad, imprescindibles para acceder a este proceso. La alta demanda ha provocado escenas de espera prolongada. El ayuntamiento de Castellón estima que 2.500 personas podrán beneficiarse de este proceso.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Castellón ha reorganizado su personal y recursos para dar respuesta al elevado número de peticiones. Se han habilitado cuatro tótems automatizados en la Ronda Mijares 14 para facilitar la obtención del certificado de empadronamiento, con apoyo de trabajadores municipales, y se ha reforzado la atención en la elaboración de informes de vulnerabilidad, que se tramitan con cita posterior a través de los servicios sociales y con el respaldo de asesores jurídicos.