China se consolida como segundo socio de PortCastelló en tráfico de contenedores

China se ha situado en febrero como el segundo socio comercial de PortCastelló en movimiento de contenedores (TEUs), solo por detrás de Marruecos. Este avance consolida a la infraestructura castellonense como un enclave logístico de referencia en el arco mediterráneo.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha atribuido estos datos a la eficiencia operativa y a la competitividad de las tarifas. Según ha destacado, el puerto “está dando ya resultados históricos en su conectividad con los mercados asiáticos”.

El tráfico de contenedores con el gigante asiático ha crecido un 139,6% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025. Este incremento se sustenta principalmente en mercancía cargada —TEUs llenos de importación—, lo que refuerza el papel del puerto como puerta de entrada logística y centro de distribución internacional.

Ibáñez ha subrayado que este crecimiento demuestra la competitividad del puerto tanto en costes como en servicio, y ha puesto en valor la gestión realizada. Además, ha explicado que las grandes navieras y exportadores chinos eligen Castellón por tres factores clave: agilidad en las operativas, ausencia de demoras y precios competitivos.

“Estas ventajas permiten a PortCastelló absorber flujos que buscan rapidez y seguridad en la cadena de suministro”, ha afirmado.

Más allá del tráfico de contenedores, la presencia de China también crece en el volumen total de mercancías. En lo que va de año, el país asiático se sitúa como sexto socio comercial del puerto, con 138.309 toneladas, un 90,5% más que en el ejercicio anterior.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que “que un gigante comercial como China nos elija como su puerta de entrada en el Mediterráneo confirma que PortCastelló es hoy un puerto más rápido, eficiente y fiable”.

Estos datos se suman a los registros récord de tráfico general alcanzados en febrero, consolidando la tendencia al alza del puerto de Castellón como motor de desarrollo y conectividad internacional.