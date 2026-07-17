La CEV alerta de que la vía única del tramo Teruel-Sagunto puede limitar el futuro ferroviario de Castellón y la Comunitat

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) estudiará presentar alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya descartado la doble vía electrificada prevista para el resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

La patronal considera que este eje ferroviario es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana y para mejorar la conexión entre los puertos de Valencia, Sagunto y Castellón, las áreas industriales y logísticas y el interior peninsular.

La CEV sostiene que renunciar a la doble vía puede limitar la capacidad futura del corredor para asumir el crecimiento del tráfico ferroviario de mercancías y pasajeros, además de afectar a la competitividad empresarial, la reindustrialización y la descarbonización del transporte.

La decisión será analizada por la Comisión de Infraestructuras de Transporte, Movilidad y Logística de la organización junto a las entidades y sectores económicos que forman parte de ella.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha señalado que "no se puede renunciar a un corredor de altas prestaciones que conecte de forma competitiva Sagunto y Valencia con Teruel, Zaragoza y el norte de la península".

La organización empresarial también ha advertido del impacto que esta decisión podría tener en el desarrollo industrial y logístico del Camp de Morvedre, una zona que, según la CEV, atraviesa un proceso de expansión empresarial.

Lafuente ha defendido que la Comunitat Valenciana necesita conexiones ferroviarias "modernas y con capacidad suficiente" para consolidar su posición como plataforma logística del sur de Europa y ha asegurado que la CEV apoyará las actuaciones que permitan aprovechar el potencial del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.