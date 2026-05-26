Cerca de 3.000 estudiantes se presentan a las PAU en la UJI en la convocatoria ordinaria de 2026

Un total de 2.975 estudiantes de la provincia de Castelló se han matriculado para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de 2026, que tendrán lugar del 2 al 4 de junio en toda la Comunitat Valenciana.

En el caso de la Universitat Jaume I (UJI), los exámenes se desarrollarán en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, en horario de mañana (9:30 horas) y tarde (15:30 horas). La prueba arrancará con el examen de Lengua Castellana y Literatura.

Del total de inscritos, 2.510 estudiantes se han matriculado en la fase obligatoria, mientras que 465 lo han hecho exclusivamente en la fase voluntaria. La cifra supone un incremento del 3,33% respecto a la convocatoria de junio de 2025, cuando se registraron 2.879 aspirantes.

Las PAU se estructuran en dos fases: una obligatoria, que pondera un 40% de la nota de acceso a la universidad (NAU), junto al 60% de la media de Bachillerato; y otra voluntaria, en la que el alumnado puede examinarse de hasta cuatro materias para elevar su nota de admisión hasta un máximo de 14 puntos.

Como novedad este año, los tribunales podrán utilizar detectores de frecuencias y cada uno contará con un aula de apoyo propia, una medida destinada a mejorar la atención al creciente número de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Los resultados se publicarán el 12 de junio a partir de las 13:00 horas. Las solicitudes de revisión podrán presentarse los días 15, 16 y 17 de junio mediante formulario web, sin necesidad de aportar documentación adicional.