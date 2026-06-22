El Centro de Crisis 24 horas de Castellón atendió a 32 mujeres víctimas de violencia sexual en el primer semestre de 2026

El Centro de Atención Integral 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual de Castellón atendió a 32 mujeres durante el primer semestre de 2026, según los datos facilitados por la Generalitat.

El recurso, gestionado por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, ya prestó atención a 71 mujeres durante 2025, primer año completo de funcionamiento del servicio.

El centro de Castellón forma parte de la red autonómica de Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, integrada también por los recursos de Alicante y Valencia. En conjunto, estos centros han atendido a 478 mujeres desde su puesta en marcha, 170 de ellas en los seis primeros meses de este año.

Estos servicios ofrecen atención especializada e integral durante las 24 horas del día y permiten acceder a apoyo psicológico, social y jurídico sin necesidad de presentar una denuncia previa. La asistencia puede realizarse de forma presencial, telefónica o en línea.

Además de atender a las víctimas, los centros también proporcionan orientación y acompañamiento a familiares y personas del entorno cercano, así como apoyo a recursos policiales, sanitarios, judiciales y sociales cuando es necesario.

La Generalitat dispone actualmente de tres Centros de Atención Integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, ubicados en Alicante, Castellón y Valencia. El teléfono de atención especializada es el 900 22 00 22.