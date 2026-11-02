CCOO reúne en Castelló a más de 200 delegados para preparar la huelga general del 11 de noviembre

CCOO ha reunido este lunes en Castelló a más de 200 delegados sindicales de distintos sectores en una asamblea preparatoria de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en el País Valencià. La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha defendido la movilización para reclamar subidas salariales y denunciar el encarecimiento de la vida y las dificultades de acceso a la vivienda. En el encuentro también han participado el secretario general de CCOO Comarques del Nord, Albert Fernàndez, y el responsable de Acción Sindical de CCOO estatal, Javier Pacheco.

García ha asegurado que el crecimiento económico de la provincia no se está trasladando de forma equilibrada a los trabajadores. «Se está creando riqueza en las comarcas de Castelló y no se está repartiendo de forma justa», ha afirmado. La dirigente sindical ha reclamado a las patronales que negocien incrementos salariales y ha pedido a la CEOE avanzar en el sexto Acuerdo estatal para el Empleo y la Negociación Colectiva.

La vivienda es otro de los ejes de la convocatoria. García ha reclamado políticas públicas que faciliten el acceso a un hogar y ha advertido de que algunas empresas tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo por la falta de vivienda asequible. «No puede ser que haya gente sin casas y casas sin gente», ha señalado. También ha pedido medidas para evitar el deterioro de los servicios públicos y ha defendido que la transformación de la industria cerámica vaya acompañada de oportunidades laborales para sus trabajadores.

Por su parte, Fernàndez ha señalado que el objetivo es lograr una huelga con participación en los sectores clave de la provincia. Pacheco ha resumido las reivindicaciones bajo la idea de «ganar lo suficiente para pagar lo necesario», en referencia al acceso a la vivienda y a la cobertura de necesidades como la educación, la sanidad y los cuidados. CCOO ha convocado manifestaciones en el conjunto del País Valencià para el 11 de noviembre a las 18.00 horas.