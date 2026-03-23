Castellón vive la XXXIII Procesión Diocesana de Semana Santa con 57 cofradías

La XXXIII Procesión Diocesana de Semana Santa recorrió el pasado domingo las calles del centro de Castellón, con la participación de 57 cofradías y hermandades de toda la Diócesis de Segorbe-Castellón. El acto, organizado por la Cofradía Penitencial de Santa María Magdalena y con el apoyo del Patronato de Turismo, llenó la ciudad de tradición, devoción y solemnidad.

La procesión comenzó a las seis de la tarde en la Concatedral de Santa María y siguió por la Plaza Mayor, calle Colón, calle Enmedio, Puerta del Sol, calle Gasset, calle Escultor Viciano, calle Guitarrista Tárrega y calle Santo Domingo, para concluir en la Iglesia de San Vicente Ferrer, sede de la cofradía organizadora.

Todas las hermandades desfilaron con sus estandartes, hábitos y secciones de bombos y tambores, generando el ambiente de recogimiento característico de la Semana Santa. El desfile finalizó con el paso de Santa María Magdalena, titular de la cofradía organizadora.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destacó que la Semana Santa “es un pilar fundamental de nuestras tradiciones y una celebración que forma parte de la identidad de Castellón”, y agradeció a las cofradías su esfuerzo por mantener viva esta tradición. Por su parte, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, resaltó que la procesión “promueve nuestra identidad, fortalece nuestro legado histórico y atrae a visitantes a la ciudad”.