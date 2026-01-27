Castellón, única provincia con caída trimestral de empleo en la Comunitat Valenciana

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha realizado una “valoración positiva de los datos de la EPA” del cuarto trimestre del año, aunque el análisis provincial muestra una evolución desigual y sitúa a Castellón como la única provincia con pérdida de empleo en el periodo, en un trimestre marcado por la estacionalidad de la campaña navideña.

Según subraya la CEV, los datos incorporan “un alto componente estacional debido a la campaña navideña”, y en este contexto “la ocupación mantiene una evolución positiva y el desempleo desciende con intensidad, por encima de la media nacional”, a pesar del descenso de la población activa tras el verano.

Sin embargo, a nivel territorial, Castellón ha registrado una pérdida de 5.500 empleos en el cuarto trimestre, lo que supone un descenso del 1,86 %. La CEV señala que, en la provincia, “el empleo ha descendido tanto en la industria como en los servicios, pese al avance del empleo en la construcción”, a diferencia de lo ocurrido en Alicante y Valencia.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la creación de empleo “se apoya principalmente en los servicios y la construcción, con una evolución territorial heterogénea”, un comportamiento que explica las diferencias provinciales y el peor desempeño trimestral del mercado laboral castellonense.

Pese a ello, la organización empresarial recuerda que “en términos interanuales, todas las provincias han registrado un aumento de la ocupación”, incluida Castellón, en línea con la evolución positiva del empleo en el último año.

En cuanto al desempleo, la CEV destaca que “la tasa de paro se reduce de forma significativa”, aunque “se mantiene ligeramente por encima del promedio nacional”, y remarca que el descenso del paro en la Comunitat ha sido “más intenso que el registrado en el conjunto de España”, tanto en tasa trimestral como anual.

De cara a los próximos trimestres, la CEV advierte de que “el mantenimiento de los buenos datos de empleo pasa ahora por generar un entorno de confianza y estabilidad”, que “no se vea condicionado por cambios normativos constantes ni por un aumento sostenido de los costes laborales”. En este sentido, la patronal subraya “la necesidad de adoptar políticas que acompañen a las empresas en su crecimiento”, impulsen la productividad y “respeten las diferencias sectoriales”, apostando por “el diálogo social como herramienta clave para preservar el empleo y asegurar un crecimiento económico equilibrado”.