TURISMO

Castellón roza el lleno en Semana Santa con Peñíscola como uno de los destinos más demandados

Según los datos de la patronal hotelera HOSBEC, la provincia supera el 80% de ocupación hotelera y encara los días clave con previsiones al alza

El interior de Castellón roza el lleno en Semana Santa con previsiones de ocupación del 87%

Onda Cero Castellón

Castellón |

Arrancan las Visitas Guiadas Marineras a la ciudadela de Peñíscola
Arrancan las Visitas Guiadas Marineras a la ciudadela de Peñíscola | Ayuntamiento de Peñíscola

Castellón se consolida como uno de los destinos turísticos destacados de la Comunitat Valenciana en Semana Santa, superando ya el 80% de ocupación hotelera a las puertas de los días centrales, según los datos de la patronal hotelera HOSBEC.

Dentro de la propia provincia, Peñíscola vuelve a situarse como uno de los grandes polos de atracción turística, con un 82,2% de reservas confirmadas, reforzando el peso de Castellón en el conjunto autonómico.

En el global de la Comunitat Valenciana, la media de ocupación se sitúa en el 82,4%, con destinos como Benidorm y Valencia alcanzando cifras cercanas al lleno, entre el 85,8% y el 87%.

Además de Peñíscola, el conjunto de la provincia de Castellón mantiene buenos registros tanto en la costa como en el interior, impulsados por la buena climatología y el auge del turismo de proximidad o ‘staycation’.

El sector prevé que estos datos continúen mejorando gracias a las reservas de última hora, lo que permitiría cerrar una Semana Santa muy positiva para Castellón, que afianza su posición como destino vacacional de referencia.

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