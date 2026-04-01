Castellón roza el lleno en Semana Santa con Peñíscola como uno de los destinos más demandados

LEER MÁS El interior de Castellón roza el lleno en Semana Santa con previsiones de ocupación del 87%

Castellón se consolida como uno de los destinos turísticos destacados de la Comunitat Valenciana en Semana Santa, superando ya el 80% de ocupación hotelera a las puertas de los días centrales, según los datos de la patronal hotelera HOSBEC.

Dentro de la propia provincia, Peñíscola vuelve a situarse como uno de los grandes polos de atracción turística, con un 82,2% de reservas confirmadas, reforzando el peso de Castellón en el conjunto autonómico.

En el global de la Comunitat Valenciana, la media de ocupación se sitúa en el 82,4%, con destinos como Benidorm y Valencia alcanzando cifras cercanas al lleno, entre el 85,8% y el 87%.

Además de Peñíscola, el conjunto de la provincia de Castellón mantiene buenos registros tanto en la costa como en el interior, impulsados por la buena climatología y el auge del turismo de proximidad o ‘staycation’.

El sector prevé que estos datos continúen mejorando gracias a las reservas de última hora, lo que permitiría cerrar una Semana Santa muy positiva para Castellón, que afianza su posición como destino vacacional de referencia.