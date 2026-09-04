Castellón revisa sumideros e imbornales ante el riesgo de lluvias torrenciales este otoño

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha supervisado este viernes los trabajos del dispositivo especial de limpieza preventiva de la red de alcantarillado e imbornales de la ciudad, acompañada por el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Sergio Toledo. El objetivo es garantizar la capacidad de evacuación de agua ante posibles episodios de lluvias intensas durante el otoño.

El operativo, que comenzó el pasado mes de agosto, contempla la limpieza de los 14.043 sumideros e imbornales repartidos por todo el término municipal, a un ritmo de unos 95 al día.

Durante la visita, en el entorno de la calle Río Nilo, en el barrio de Censal, Carrasco ha destacado que "la seguridad de los castellonenses es la principal prioridad de este Gobierno municipal y pasa indiscutiblemente por la prevención".

La alcaldesa ha explicado que los imbornales se limpian dos veces al año, aunque actualmente se está realizando una actuación extraordinaria y atendiendo también los avisos trasladados por los vecinos a través del Servicio de Mantenimiento de la Ciudad (SMC).

Las brigadas utilizan técnicas de limpieza manual, hidrolimpieza y equipos mecánicos de aspiración e impulsión. Los trabajos se intensifican durante otoño e invierno para evitar obstrucciones, especialmente por la acumulación de hojas.

Carrasco ha señalado que, después de "un verano muy seco y con récord de altas temperaturas, también en el mar", se prevé que pueda ser "un otoño lluvioso". Por ello, ha considerado necesario "estar prevenidos y coordinados al máximo para poder reaccionar ante posibles lluvias torrenciales y que los efectos en nuestra ciudad sean los mínimos posibles".

Refuerzo en zonas inundables

El Ayuntamiento cuenta además con un Plan Preventivo específico en Zonas Inundables, que contempla la revisión y limpieza extraordinaria de puntos críticos como el entorno del Hospital General, las avenidas Vicente Sos Baynat y Riu Sec, el barrio Castalia, la carretera de Valencia o distintas zonas del Grao y la Marjalería.

También se presta especial atención a pasos subterráneos como los de la Ronda Sur, Ronda Oest, Ronda Circunvalación, avenida Riu Sec o la avenida del Mar, junto al TRAM.

En caso de que AEMET emita un aviso por lluvias o DANA, se activará "el protocolo de limpieza diaria de inmediato en todas las zonas inundables señaladas mientras se mantenga la alerta", ha explicado Carrasco.

La alcaldesa ha recordado además que el Ayuntamiento mantiene durante todo el año la limpieza de las acequias, que "cuentan con un contrato específico desde que entró este equipo de Gobierno".

A estas actuaciones se suman los trabajos que se están realizando esta semana en el cauce del río Seco, en la parte que corresponde al Ayuntamiento en virtud del convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar. El consistorio ha solicitado también a la CHJ que actúe en la limpieza de la desembocadura.

Por último, Carrasco ha pedido colaboración a los ciudadanos y ha reclamado que no se depositen "bolsas, envases ni restos vegetales sobre las rejillas o sus inmediaciones". Los avisos vecinales recibidos a través de los canales municipales, ha añadido, se incorporan a la planificación de los trabajos para prevenir inundaciones.