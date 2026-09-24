Castellón reunirá a expertos en diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular

Castellón acogerá los próximos 28 y 29 de octubre las XXIV Jornadas de Actualización en Lípidos, Diabetes y Riesgo Cardiovascular, organizadas por la Fundación del Colegio de Médicos de Castellón y el Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS). El encuentro reunirá en la sede del colegio, en la avenida del Mar, a especialistas de distintos centros sanitarios y universitarios de la Comunitat Valenciana.

Durante las jornadas se analizarán las principales novedades en diabetes, obesidad, lípidos, hipertensión y prevención cardiovascular. El programa incluye contenidos sobre la monitorización continua y los nuevos tratamientos para la diabetes tipo 2, la relación entre obesidad y riesgo cardiovascular, además de cuestiones como la apnea del sueño, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal.

La segunda jornada estará centrada en lípidos, hipertensión y riesgo cardiovascular, con especial atención a la hipercolesterolemia familiar y al riesgo cardiovascular residual, incluyendo aspectos como el ictus, la lipoproteína A, la inflamación y los triglicéridos. Las jornadas cuentan con el aval científico de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición y la inscripción es gratuita para los médicos colegiados y otros colectivos profesionales.

La inscripción a las jornadas es gratuita para los médicos colegiados, así como para los socios de la Sociedad Valenciana de Endocrinolo-gía, Diabetes y Nutrición y para el personal docente investigador y doctorandos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Los profesionales interesados pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado para las jornadas y enlace en la web del COMCAS.