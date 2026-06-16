Castellón refuerza su Policía Local con la toma de posesión de 14 nuevos oficiales

Castellón ha celebrado este lunes la toma de posesión de 14 oficiales de la Policía Local, en un acto que consolida la estructura de mando del cuerpo tras la finalización del proceso selectivo convocado el pasado año. Los nuevos mandos se incorporarán a distintas unidades operativas estratégicas, reforzando áreas como tráfico, proximidad, seguridad ciudadana y atención a víctimas.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto al concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, y mandos de la Jefatura de la Policía Local. Con esta incorporación se culmina el proceso para cubrir plazas de oficial que hasta ahora se encontraban vacantes o desempeñadas de forma interina, con el objetivo de dar mayor estabilidad organizativa al cuerpo.

Las 14 plazas se han cubierto mediante tres vías de acceso: movilidad, promoción interna ordinaria y promoción interna interadministrativa. Los aspirantes han superado un proceso de concurso-oposición y, en la mayoría de los casos, un curso de capacitación de 350 horas impartido por el IVASPE, requisito imprescindible para consolidar la categoría.

La alcaldesa ha destacado durante el acto que el refuerzo de la estructura policial “redunda directamente en la seguridad de la ciudadanía” y ha subrayado la apuesta municipal por una plantilla “más estable, mejor organizada y con mayor capacidad de respuesta”.

En la misma línea, el concejal de Seguridad y Emergencias ha señalado que esta incorporación “permite consolidar plazas que durante años han estado cubiertas de forma provisional” y avanzar hacia una Policía Local “más fuerte y mejor estructurada”.

Reparto en unidades estratégicas

Los nuevos oficiales se integrarán en diferentes servicios operativos clave. Entre ellos, la unidad especializada en protección de víctimas de violencia de género, el grupo de intervención y respuesta, la unidad de apoyo operativo y policía administrativa, así como el área de atestados e investigación de accidentes.

También reforzarán el grupo operativo de tráfico, la sección de proximidad y distintas unidades de coordinación territorial, con el objetivo de mejorar la presencia policial en barrios y urbanizaciones.

Más procesos de selección en marcha

Esta toma de posesión se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para seguir reforzando la Policía Local de Castellón. Actualmente están en marcha nuevas convocatorias para ampliar la plantilla con agentes, inspectores e intendentes.

En concreto, el proceso para 15 plazas de agente comenzará el 30 de junio y podría ampliarse hasta 34. Además, el 9 de julio se iniciará la selección para tres plazas de inspector y próximamente se convocarán tres más de intendente, dentro del plan municipal de refuerzo progresivo del cuerpo policial.