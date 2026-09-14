Castellón reduce un 24% los siniestros con víctimas este verano, pero suma cuatro fallecidos

Las carreteras interurbanas de Castellón han registrado este verano menos siniestros con víctimas, pero una mayor mortalidad. En julio y agosto se contabilizaron 90 siniestros con víctimas, un 24% menos que en el mismo periodo de 2025, aunque cuatro personas perdieron la vida en tres siniestros mortales, frente a los dos fallecidos en dos siniestros del verano pasado.

Los tres siniestros mortales se produjeron en agosto. Dos ocurrieron en carreteras convencionales y uno en autopista, todos ellos en horario diurno. En los tres casos se trató de colisiones y estuvieron implicados tres turismos, dos camiones y una motocicleta. Dos de los accidentes se produjeron durante el fin de semana y uno entre semana.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha señalado que "la reducción del número de siniestros y de personas heridas es un dato positivo", pero ha advertido de que "cuatro personas han perdido la vida este verano en nuestras carreteras y eso nos obliga a huir de cualquier autocomplacencia".

Menos heridos y menos colisiones

El descenso de la siniestralidad también se refleja en el número de personas heridas. Los hospitalizados han pasado de 22 a 15, mientras que los heridos que no necesitaron hospitalización han bajado de 201 a 118.

Las colisiones con otro vehículo con víctimas se han reducido de 57 a 29, mientras que las salidas de vía han pasado de 44 a 39. Se ha registrado un atropello, la misma cifra que en 2025, y los siniestros incluidos en otras tipologías han aumentado de 16 a 21.

Por tipo de vía, 68 de los 90 siniestros con víctimas se produjeron en carreteras convencionales y 22 en autopistas o autovías. El año pasado fueron 77 y 41, respectivamente.

García Valls ha recordado que "las carreteras convencionales continúan concentrando la mayor parte de los siniestros con víctimas" y ha pedido extremar la prudencia en los adelantamientos, respetar las velocidades establecidas y adaptar la conducción a las condiciones de la vía.

56 siniestros entre semana y 34 durante el fin de semana

De los 90 siniestros con víctimas registrados este verano, 56 se produjeron de lunes a viernes y 34 durante el fin de semana. En 2025 fueron 85 y 33, respectivamente.

Por franjas horarias, 68 siniestros se registraron entre las 08:00 y las 20:00 horas, mientras que 22 se produjeron durante la noche, entre las 20:00 y las 08:00 horas. El verano pasado fueron 84 y 34, respectivamente.

Caen los turismos y las motos implicados

También se ha reducido el número de turismos y motocicletas implicados en siniestros con víctimas. Los turismos han pasado de 78 a 46 y las motocicletas, de 16 a 8.

En cambio, las bicicletas implicadas han aumentado de 10 a 16, mientras que se mantiene en uno el número de peatones implicados.

La subdelegada del Gobierno ha insistido en que "la carretera exige la máxima responsabilidad de todos, tanto de conductores como de motoristas, ciclistas y peatones", y ha hecho un llamamiento a mantener "una especial atención sobre los usuarios más vulnerables".

240 fallecidos en las carreteras españolas durante el verano

En el conjunto de España, durante julio y agosto se registraron 218 siniestros mortales en carretera, con 240 personas fallecidas y 926 heridas hospitalizadas.

Las víctimas mortales aumentaron un 4% respecto al verano de 2025, mientras que las hospitalizaciones descendieron un 10%.