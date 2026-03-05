Castellón recibe a distribuidores británicos para afianzar el mercado cerámico en Reino Unido

El sector cerámico español estrecha relaciones con el mercado británico a través de una misión inversa que reúne esta semana a nueve empresas distribuidoras del Reino Unido en la provincia de Castellón. La iniciativa, organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) en colaboración con Ivace+i Internacional, se desarrolla del 3 al 6 de marzo con visitas a distintas compañías del clúster cerámico.

La acción forma parte de “Time of Spain”, un programa sectorial que agrupa a cerca de 70 fabricantes con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la cerámica española y consolidar a Castellón como centro de referencia del proceso productivo.

Durante varios días, la delegación británica recorrerá plantas de producción y ‘showrooms’ de empresas de Tile of Spain para conocer de primera mano los procesos de fabricación, las innovaciones industriales y las últimas propuestas del sector, así como las aplicaciones del material cerámico orientadas al mercado del Reino Unido.

El programa incluye también una sesión informativa en la sede de ASCER en la que representantes de The Tile Association (TTA), organización que agrupa a distribuidores e instaladores de cerámica en el Reino Unido, ofrecerán un análisis de la evolución del mercado británico, sus tendencias en distribución y las perspectivas del sector de la construcción.

Se trata de la quinta edición de esta misión inversa dirigida a distribuidores británicos, un mercado considerado estratégico para la industria cerámica española. En 2025, las exportaciones al Reino Unido alcanzaron los 196,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,5 % respecto al año anterior y sitúa al país como el tercer destino de las ventas exteriores del sector.

Con este tipo de acciones, ASCER e Ivace+i Internacional buscan facilitar el contacto directo entre fabricantes y distribuidores internacionales y promover nuevas oportunidades comerciales, al tiempo que refuerzan el posicionamiento de la cerámica española en mercados clave.

La semana pasada, dentro del mismo marco de “Time of Spain”, también se organizó una misión inversa con distribuidores procedentes de Estados Unidos.