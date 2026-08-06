Castellón recibe 19,36 millones de euros para impulsar 46 proyectos innovadores de renovables y almacenamiento

Castellón concentra el 67% de los proyectos beneficiarios de la Comunitat Valenciana dentro de esta convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, el MITECO ha seleccionado 46 iniciativas en la provincia, de las que 14 corresponden a Castelló de la Plana, 11 a Onda y 7 a la Vall d’Uixó, además de proyectos en localidades como Peñíscola, Alcalà de Xivert, Vall d’Alba, Sierra Engarcerán, Almassora o Soneja.

La línea con mayor presencia en Castellón es la destinada a proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con almacenamiento y participación de consumidores vulnerables, con 34 iniciativas aprobadas. También se incluyen nueve proyectos de agrivoltaica con almacenamiento, dos de integración de renovables con almacenamiento en infraestructuras y uno de instalaciones fotovoltaicas flotantes en espacios artificiales.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado que estas ayudas permitirán avanzar en la transición energética y fomentar proyectos que combinan la producción renovable con beneficios sociales y económicos para la ciudadanía. Entre las iniciativas seleccionadas destaca un proyecto en Sierra Engarcerán, con cinco millones de euros de ayuda, y otros cuatro en Castelló de la Plana, la Vall d’Uixó, Vilanova d’Alcolea y Alcalà de Xivert, con más de un millón de euros de subvención cada uno.