ENERGÍA

Castellón recibe 19,36 millones de euros para impulsar 46 proyectos innovadores de renovables y almacenamiento

El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido ayudas a 46 iniciativas de la provincia de Castellón dentro del programa RENOINN 2, con una inversión global de 46,33 millones de euros. La mayoría de los proyectos están vinculados al autoconsumo colectivo con almacenamiento y participación de consumidores vulnerables.

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

Placas solares
Placas solares | laSexta.com

Castellón concentra el 67% de los proyectos beneficiarios de la Comunitat Valenciana dentro de esta convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, el MITECO ha seleccionado 46 iniciativas en la provincia, de las que 14 corresponden a Castelló de la Plana, 11 a Onda y 7 a la Vall d’Uixó, además de proyectos en localidades como Peñíscola, Alcalà de Xivert, Vall d’Alba, Sierra Engarcerán, Almassora o Soneja.

La línea con mayor presencia en Castellón es la destinada a proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con almacenamiento y participación de consumidores vulnerables, con 34 iniciativas aprobadas. También se incluyen nueve proyectos de agrivoltaica con almacenamiento, dos de integración de renovables con almacenamiento en infraestructuras y uno de instalaciones fotovoltaicas flotantes en espacios artificiales.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado que estas ayudas permitirán avanzar en la transición energética y fomentar proyectos que combinan la producción renovable con beneficios sociales y económicos para la ciudadanía. Entre las iniciativas seleccionadas destaca un proyecto en Sierra Engarcerán, con cinco millones de euros de ayuda, y otros cuatro en Castelló de la Plana, la Vall d’Uixó, Vilanova d’Alcolea y Alcalà de Xivert, con más de un millón de euros de subvención cada uno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid