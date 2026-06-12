Castellón prepara un gran dispositivo y programación para el eclipse total de sol del 12 de agosto

Castellón se prepara para acoger el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no se produce de forma visible en la península desde 1905. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha presentado la programación especial diseñada por el Ayuntamiento, que combinará divulgación científica, actividades culturales y propuestas turísticas para atraer a miles de visitantes.

Carrasco ha subrayado que la ciudad se encuentra en una ubicación privilegiada para la observación del eclipse y ha afirmado que “Castellón va a ser el mejor lugar para vivirlo, sentirlo y disfrutarlo”.

La alcaldesa ha destacado el impacto del evento en distintos ámbitos: “Es un acontecimiento de primer orden, un espectáculo astronómico sin igual, pero también cultural, educativo, científico y turístico para nuestra ciudad”, ha señalado.

Dos escenarios en las playas del Pinar y el Gurugú

La programación se desarrollará principalmente en las playas del Pinar y del Gurugú, que se dividirán en dos espacios: el escenario Sol y el escenario Luna. Ambos acogerán actividades desde la mañana hasta el momento del eclipse.

Carrasco ha explicado que se trata de un proyecto “abierto e inclusivo para todos los públicos”, que combina ciencia, divulgación, cultura y turismo.

Divulgadores científicos y actividades familiares

El evento contará con la participación de divulgadores científicos de referencia como Javier Santaolalla y Josep Calatayud, además de otros perfiles vinculados a la comunicación científica.

El programa incluye conferencias, talleres familiares, actividades infantiles y propuestas educativas en el Planetario de Castellón, con el objetivo de acercar la ciencia a los más pequeños.

“Queremos que los niños sean protagonistas y despertar vocaciones científicas”, ha señalado la alcaldesa, que ha insistido en el carácter familiar de la programación.

Espectáculo previo al eclipse y observación de Perseidas

La jornada contará también con un espectáculo de música, teatro y animación a partir de las 19:30 horas, que recorrerá las zonas de playa para acompañar los momentos previos al eclipse.

El momento de la totalidad está previsto a las 20:31 horas, con una duración aproximada de un minuto y 34 segundos.

Tras el eclipse, la programación continuará con la observación de las Perseidas durante la noche, en un entorno costero que se prevé como punto de encuentro para miles de personas.

Dispositivo de movilidad y seguridad

El Ayuntamiento trabaja junto a otras administraciones en un dispositivo especial de movilidad y seguridad ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Se reforzará el transporte público y se habilitarán aparcamientos especiales, además de servicios adicionales en las playas.

Carrasco ha advertido de la complejidad del operativo y ha recomendado el uso del transporte público y acudir con antelación.

Gafas homologadas y previsión de afluencia

El Consistorio ha adquirido unas 12.000 gafas homologadas para la observación del eclipse, que se distribuirán en distintos puntos, aunque ha advertido de que no serán suficientes para toda la demanda prevista.

Las autoridades han insistido en la importancia de utilizar material adecuado para la observación segura del fenómeno.