Castellón prepara el dispositivo electoral del 29-N con más de 5,8 millones de papeletas

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado este lunes el centro logístico desde el que se gestiona la recepción y distribución del material electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Subdelegación del Gobierno tiene activado el dispositivo para hacer llegar a los municipios de la provincia las papeletas, sobres y demás elementos necesarios para la jornada electoral.

Para estos comicios se han impreso más de 5,8 millones de papeletas: 5,3 millones para el Congreso de los Diputados y 530.000 para el Senado. El operativo incluye también 1.700 urnas y 754 cabinas de votación, que se instalarán en las 754 mesas electorales distribuidas en 340 colegios de la provincia.

Según ha explicado García Valls, las primeras papeletas y sobres ya se entregaron a la Oficina del Censo Electoral para atender las solicitudes de voto por correo y de los electores residentes en el extranjero. Actualmente, el dispositivo se encuentra en la fase de preparación y entrega de los paquetes con el material electoral a los distintos municipios de Castellón.

En total, 448.205 electores están llamados a votar en la provincia el próximo 29 de noviembre. De ellos, 435.013 residen en España y 13.192 en el extranjero. Además, el censo recoge 15.211 nuevos electores que podrán participar por primera vez en unas elecciones generales.

En cuanto a las candidaturas, la Junta Electoral Provincial ha proclamado diez listas para el Congreso de los Diputados y cuatro para el Senado. La Subdelegación del Gobierno se encarga de gestionar el suministro y transporte del material necesario para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.