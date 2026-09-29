Castellón se moviliza contra la leucemia con cinco días de actividades y una marcha solidaria

Castellón se moviliza contra la leucemia. La asociación ASOLECAS celebra del 30 de septiembre al 4 de octubre la tercera Semana contra la Leucemia, una iniciativa que combina actividades de sensibilización, donación, encuentros con pacientes y familias y acciones para recaudar fondos destinados a la investigación y al apoyo de las personas afectadas.

La programación ha sido presentada este martes por la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y el presidente de ASOLECAS, Miguel Ángel Mesa.

Adsuara ha destacado la importancia de fomentar la donación de sangre y de médula ósea, especialmente entre los jóvenes. "Con un gesto tan sencillo y altruista como hacerse donante, podemos llegar a salvar una vida", ha señalado la concejala, quien ha defendido que "la solidaridad y la donación formen parte de nuestra cultura como sociedad".

La responsable municipal de Bienestar Social ha reafirmado además el apoyo del Ayuntamiento de Castellón a ASOLECAS y ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a informarse sobre la donación de médula ósea.

Por su parte, la delegada del Consell, Susana Fabregat, ha subrayado que sensibilizar sobre la leucemia supone también "crear espacios de encuentro, acercar realidades, educar en solidaridad y convertir la preocupación de toda una ciudad en apoyo concreto".

Donación de sangre y médula ósea

La Semana contra la Leucemia arrancará este miércoles, 30 de septiembre, en la Casa dels Caragols con una jornada de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea. La actividad se desarrollará de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas, tendrá lugar el encuentro Lo que no se cuenta en consulta. Voces reales sobre la leucemia, en el que pacientes y familiares compartirán sus experiencias.

El jueves 1 de octubre, a partir de las 20.00 horas, la sala La Bohemia acogerá la IV Gala Benéfica ASOLECAS. Durante el acto se estrenará Hasta la médula, una obra de Ainhoa Cebriá interpretada por pacientes y voluntarios de la asociación. La gala contará también con las actuaciones de Dayan Soul y Naru.

Actividades para escolares y almuerzo solidario

La programación continuará el viernes 2 de octubre con la primera jornada Con-Vive, que se celebrará de 10.00 a 13.00 horas en la plaza Juez Borrull. La iniciativa está dirigida a alumnado de quinto y sexto de Primaria y busca trabajar valores como la solidaridad y la empatía, además de acercar a los escolares la importancia de la donación de médula ósea.

El sábado 3 de octubre, Vespa Club Castellón organizará un almuerzo benéfico en su sede, de 9.30 a 13.30 horas. Durante la jornada también será posible donar sangre y registrarse como donante de médula ósea.

La marcha solidaria, el domingo

La tercera Semana contra la Leucemia concluirá el domingo 4 de octubre con la IV Carrera-Marcha Solidaria 5K ASOLECAS. La prueba comenzará a las 10.00 horas en el parque Ribalta y, según ha anunciado la organización, ya cuenta con 900 personas inscritas.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma Free-Run.

Además, la carrera contará por primera vez con un punto informativo para aquellas personas que quieran conocer el proceso de donación de médula ósea e inscribirse como donantes.

"Queremos que Castellón hable de leucemia, de donación y, sobre todo, de las personas. Detrás de cada paciente hay una familia y una historia que necesitan sentirse acompañadas", ha explicado el presidente de ASOLECAS, Miguel Ángel Mesa.