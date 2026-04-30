Castellón se moviliza este 1 de mayo con el foco en la vivienda, empleo y la prevención de riesgos

La ciudad de Castellón de la Plana acogerá este viernes 1 de mayo una manifestación convocada por UGT y CCOO, que partirá a las 11:00 horas desde la Plaza de las Aulas. La movilización de este año amplía el foco tradicional del Primero de Mayo para situar, junto al empleo y la salud laboral, el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones de la clase trabajadora.

Aunque el manifiesto sindical pone el acento en el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la necesidad de actualizarla ante los nuevos desafíos del mundo del trabajo, ambas organizaciones subrayan que las condiciones de vida no pueden desligarse del problema creciente de la vivienda. El encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda digna están impactando directamente en el bienestar de las personas trabajadoras, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

En este sentido, los sindicatos advierten de que la precariedad ya no se mide solo en términos de empleo, sino también en la capacidad de sostener un proyecto de vida. “Trabajar no garantiza poder vivir con dignidad si el coste de la vivienda absorbe buena parte del salario”, es una de las ideas que sobrevuela la convocatoria.