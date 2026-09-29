Administración

Castellón modernizará su gestión tributaria para reducir la burocracia a los ciudadanos

El Ayuntamiento implantará progresivamente TAO 2.0, una herramienta digital que gestionará 122 ingresos municipales y más de 7,3 millones de recibos

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Castellón modernizará su gestión tributaria para reducir la burocracia a los ciudadanos
Castellón modernizará su gestión tributaria para reducir la burocracia a los ciudadanos | AjuntCastelló

El Ayuntamiento de Castellón modernizará su sistema de gestión tributaria y recaudación con la implantación de TAO 2.0, una nueva herramienta digital que busca agilizar los trámites y facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha presentado este martes el nuevo sistema, adjudicado a T-Systems - ITC Ibérica por más de 1,7 millones de euros y financiado en un 60% con fondos europeos FEDER.

La herramienta permitirá gestionar de forma segura los 122 ingresos municipales existentes y más de 7,3 millones de recibos y liquidaciones activas. Además, automatizará procesos que actualmente se realizan de forma manual y permitirá mejorar la atención a los ciudadanos.

"Queremos hacer cada vez más sencilla la relación de los castellonenses con su Administración, con menos burocracia y trabas administrativas", ha señalado Redondo.

Implantación durante los próximos dos años

La nueva plataforma sustituirá al actual sistema TAO 1.0, implantado en 2001, y se pondrá en marcha de manera progresiva durante los próximos dos años.

El Ayuntamiento destaca que el nuevo sistema funcionará en la nube, reforzará la seguridad de la información tributaria y permitirá mejorar el cumplimiento normativo y la eficiencia de la gestión.

En 2025, el sistema actual gestionó más de 680.000 recibos y liquidaciones por un importe conjunto de 118 millones de euros.

Redondo ha enmarcado la actuación en el proceso de modernización de la Administración municipal y ha defendido que "no se trata solamente de bajar impuestos, sino también de gestionar mejor los impuestos que recaudamos de los ciudadanos castellonenses".

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