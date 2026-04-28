Castellón lidera el repunte del paro en la Comunitat en un primer trimestre marcado por la estacionalidad

El mercado laboral de Castellón ha sufrido un notable deterioro durante el primer trimestre del año, en línea con la evolución negativa registrada en el conjunto de la Comunitat Valenciana, según la valoración realizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El inicio de año ha estado condicionado por un fuerte componente estacional adverso, derivado del fin de la campaña navideña, que solo se ha visto parcialmente compensado por celebraciones como las fiestas de la Magdalena y las fallas. Aun así, el impacto ha sido insuficiente para sostener el empleo, especialmente en el sector servicios, donde se concentra la mayor caída de ocupación.

En la provincia de Castellón, el descenso del empleo ha sido significativo, con 7.100 ocupados menos respecto al trimestre anterior. Este retroceso se ha visto acompañado de un fuerte incremento del paro, que ha crecido un 26,28 % trimestral, uno de los mayores aumentos de toda la Comunitat.

La destrucción de empleo no se ha limitado al sector servicios. Aunque en menor medida, también ha afectado a la construcción y a la agricultura castellonense, lo que evidencia una debilidad más amplia del tejido productivo provincial. Mientras tanto, el crecimiento de la población activa —que ha aumentado con intensidad en la Comunitat— ha contribuido a agravar las cifras de desempleo.

En términos interanuales, Castellón muestra una evolución más discreta que otras provincias. La ocupación ha crecido apenas un 0,71 %, por debajo de la media nacional, y el paro ha aumentado un 9,75 %, en contraste con la tendencia a la baja observada en otros territorios.

Desde la CEV se advierte de que estos resultados reflejan no solo un bache estacional, sino también una tendencia preocupante. La organización empresarial subraya la necesidad de reforzar el apoyo a los colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados por el aumento de costes, en un contexto de creciente incertidumbre internacional.

Asimismo, la patronal insiste en la importancia de generar un entorno de estabilidad que favorezca la inversión y permita recuperar el pulso del empleo, especialmente en provincias como Castellón, donde los indicadores laborales muestran una mayor fragilidad.