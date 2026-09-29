Castellón impulsa siete sectores residenciales que prevén 4.200 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Castellón avanza en el desarrollo de siete sectores residenciales que, según las previsiones municipales, permitirán construir alrededor de 4.200 viviendas. El 40 % de ellas serían de protección pública.

Los ámbitos incluidos son Soler i Godes, Bovalar, Censal III, Gran Vía, Donoso Cortés, Barcelona y Cremor, aunque cada uno se encuentra en una fase diferente de tramitación.

El sector de Soler i Godes es actualmente el más avanzado. El Ayuntamiento prevé finalizar su urbanización antes de que termine el año, lo que permitirá la construcción de 439 viviendas. El proyecto contempla además nuevas calles, mejoras en los accesos al colegio, una zona verde de más de 1.800 metros cuadrados y áreas de juegos y ejercicio.

En Bovalar ya se ha solicitado la licencia urbanística y el consistorio prevé que las obras de urbanización puedan comenzar en 2027. En Donoso Cortés, una vez resueltas las alegaciones, también se prevé avanzar hacia el inicio de los trabajos.

Situación de otros cuatro sectores

En Gran Vía continúan los trámites para resolver las alegaciones presentadas, mientras que en Censal III ya está redactado el plan parcial y se preparan los trámites relacionados con los terrenos vinculados al parque de Censal.

Por otra parte, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo está actualizando el proyecto del sector Barcelona, cuya tramitación permanece paralizada desde 2011. Cremor completa los siete ámbitos residenciales incluidos en esta planificación municipal.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que el objetivo es aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias.

A estos proyectos se suman otras actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento, como la posible incorporación de hasta 250 viviendas públicas al parque municipal mediante fondos europeos, las 123 viviendas protegidas previstas en Censal junto a la Generalitat y el Plan de Barrios, que contempla 17 millones de euros para rehabilitar 594 viviendas.

El consistorio también ha puesto en marcha ayudas al alquiler joven, con una dotación de 400.000 euros, que han recibido 141 solicitudes.