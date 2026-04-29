Castellón impulsa el relevo generacional en el campo con 158 nuevos agricultores

Castellón refuerza el relevo generacional en el sector agrario con la incorporación de 158 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos gracias a una inversión de 8,35 millones de euros impulsada por la Generalitat.

Así lo ha destacado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante su visita a Benicarló, donde ha subrayado que 130 de los beneficiarios tienen entre 18 y 40 años, mientras que otros 28 corresponden a nuevos profesionales de entre 41 y 56 años. “Esta distribución refleja el doble objetivo de la convocatoria: facilitar la entrada de jóvenes y abrir la puerta a quienes deciden apostar por el campo en una etapa posterior”, ha señalado.

Las ayudas han permitido la puesta en marcha de 2.252 hectáreas agrarias en la provincia, así como la recuperación de otras 75 hectáreas que se encontraban abandonadas. “No solo incorporamos personas, también recuperamos tierra y generamos nuevas oportunidades económicas en el medio rural”, ha afirmado el conseller.

En este sentido, Barrachina ha asegurado que estas ayudas suponen “un impulso real” para el campo castellonense, al respaldar proyectos viables que generan actividad y aseguran el futuro del sector. “Estamos hablando de iniciativas que nacen con vocación de permanencia, que fijan población y que fortalecen el tejido productivo de nuestros municipios”, ha añadido.

Además, ha destacado que la línea de subvenciones cubre el 100 % de la inversión inicial, siempre que la actividad agraria o ganadera sea la principal durante al menos cinco años. “Queremos garantizar que quien se incorpora lo haga con estabilidad y con un proyecto sólido, no de manera puntual”, ha explicado.

El conseller también ha señalado que esta convocatoria ha marcado un “triple récord”, al duplicar el número de ayudas concedidas en la mitad de tiempo y con un importe que casi triplica el de ediciones anteriores. “Hemos demostrado que la administración puede ser ágil y eficaz cuando el sector lo necesita”, ha indicado.

Barrachina ha insistido en que el relevo generacional es una prioridad estratégica para el Consell. “Cuando hablamos de relevo generacional hablamos de futuro, pero también de presente. De personas valientes que deciden emprender en el campo y que necesitan el respaldo de las instituciones”, ha afirmado.

Durante su visita, el conseller también ha recordado la inversión en la mejora de caminos rurales en la Comunitat Valenciana, con 598 actuaciones financiadas con 30,8 millones de euros, de los que 9,4 millones corresponden a la provincia de Castellón. En Benicarló, los trabajos han permitido acondicionar 1.340 metros en el Camí Partida Bovalar y el Camí Basseta-Bovalar, facilitando el acceso a las explotaciones agrarias.

“Cuando un camino está en condiciones, no solo mejoramos una infraestructura, estamos garantizando que agricultores y ganaderos puedan trabajar con normalidad cada día”, ha subrayado.

El conseller ha concluido destacando que estas iniciativas no solo incrementan el número de profesionales en el campo, sino que también amplían la superficie cultivada, recuperan terrenos en desuso y refuerzan la estructura económica del medio rural. “Castellón está demostrando que el campo tiene futuro si se le apoya con decisión y recursos”, ha concluido.