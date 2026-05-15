Castellón impulsa el proyecto “Sense Gluten” con un convenio pionero junto a ACECOVA

El Ayuntamiento de Castellón ha firmado el primer convenio de colaboración con la Asociación de Personas Afectadas por la Enfermedad Celíaca de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) con el objetivo de reforzar la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas celíacas en la ciudad.

La firma del acuerdo, celebrada en la víspera del Día Internacional de la Celiaquía, ha contado con la participación de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la vicepresidenta de ACECOVA, María Lidón Pascual; y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer.

La alcaldesa ha definido esta iniciativa bajo el lema “Castellón Sense Gluten” y ha destacado el carácter pionero del acuerdo, asegurando que “no existe un convenio igual ni en el Ayuntamiento ni en la Comunitat Valenciana”. El objetivo, según ha explicado, es facilitar que las personas afectadas por la enfermedad celíaca puedan participar “en igualdad de condiciones” en los actos, actividades y servicios municipales.

El convenio contempla que la oferta gastronómica sin gluten en eventos y actividades vinculadas al consistorio esté conectada a la red de establecimientos seguros y al programa Moments Sense Gluten. Además, establece que al menos el 25% de la oferta disponible deberá ser segura y apta para personas celíacas.

Carrasco ha subrayado que hablar de alimentación sin gluten “también es hablar de inclusión, seguridad y sensibilidad hacia las necesidades reales de muchas familias”. En este sentido, ha señalado que el acuerdo permitirá impulsar acciones de sensibilización, formación y asesoramiento tanto en el ámbito educativo como en la hostelería y en los eventos municipales.

Por su parte, el concejal de Salud Pública ha puesto en valor el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la calidad de vida de este colectivo y ha destacado la importancia de avanzar hacia espacios públicos “más accesibles y seguros”.

Desde ACECOVA, su vicepresidenta ha recordado que la dieta sin gluten “no es una elección, sino una necesidad imprescindible” y ha insistido en la importancia de contar con establecimientos formados y concienciados para garantizar una oferta realmente segura.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a aplicar algunas medidas inclusivas, como el reparto de caramelos sin gluten en la Cabalgata de Reyes o la incorporación de opciones aptas para celíacos en la paella multitudinaria de la Romeria de les Canyes durante las fiestas de la Magdalena.

Además, el acuerdo recoge la cesión de espacios municipales, campañas de concienciación, talleres educativos y acciones formativas dirigidas tanto a familias como a centros educativos, personal municipal y establecimientos hosteleros.

Con esta iniciativa, Castellón refuerza su apuesta por una ciudad más inclusiva y accesible, promoviendo la seguridad alimentaria y la plena participación social de las personas afectadas por la enfermedad celíaca.