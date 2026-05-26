Castellón impulsa la futura Vía Verde sobre el antiguo trazado ferroviario del puerto

El Ayuntamiento de Castellón y la Autoridad Portuaria han avanzado en los trámites para convertir el antiguo trazado ferroviario del acceso norte al puerto en la futura Vía Verde Ciudad de Castellón. La alcaldesa, Begoña Carrasco, y el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, han mantenido una reunión junto a representantes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para agilizar la redacción del proyecto constructivo de esta actuación.

El proyecto contempla la creación de un recorrido ciclopeatonal de más de seis kilómetros que conectará el Grao con Sant Francesc de la Font y la ermita de la Magdalena, aprovechando el antiguo trazado ferroviario en desuso desde 2017. La nueva vía permitirá mejorar la movilidad sostenible y ofrecer un espacio seguro para peatones y ciclistas, además de enlazar con la red de carriles bici ya existente en la ciudad.

Durante el encuentro, las instituciones implicadas destacaron la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante esta iniciativa, que busca también recuperar espacios vinculados al patrimonio y la historia de Castellón. La actuación pondrá en valor enclaves como la ermita de Sant Francesc de la Font o la antigua cantera de La Pedrera, al tiempo que reforzará la integración entre el puerto y la ciudad.