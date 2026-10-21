Castellón homenajea a El Titi con un concierto solidario el próximo 28 de octubre

Castellón acogerá el próximo miércoles 28 de octubre el concierto solidario ‘El Titi Sinfónico’, un homenaje a Rafael Conde, conocido popularmente como El Titi, que reunirá sobre el escenario al cantante Juanra Castillo y a la Banda Municipal de Castellón. La actuación tendrá lugar a las 19.30 horas en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló y destinará su recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Castellón y con la colaboración de la Fundación Dávalos-Fletcher, combinará música y solidaridad para recordar el legado de uno de los artistas más emblemáticos de la música popular.

Durante el concierto, Juanra Castillo interpretará en directo algunas de las canciones más representativas de El Titi, acompañado por la Banda Municipal, que ofrecerá nuevos arreglos sinfónicos de su repertorio.

Un homenaje musical a Rafael Conde

‘El Titi Sinfónico’ propone un formato centrado en la música en directo, la voz y la emoción, con una puesta en escena diferente a la de otros espectáculos dedicados al artista. Frente a las propuestas teatralizadas, este concierto apuesta por un homenaje musical en el que las canciones serán las protagonistas.

Además, un presentador introducirá las distintas piezas y ofrecerá información sobre su historia y significado, para acercar al público la trayectoria de Rafael Conde y la importancia de su música en la memoria colectiva de varias generaciones.

Los arreglos sinfónicos permitirán redescubrir los temas más conocidos del artista con una sonoridad renovada, sin perder la esencia de las composiciones originales. El espectáculo está dirigido tanto a quienes disfrutaron de sus canciones como a las nuevas generaciones que quieran conocer su legado.

Entradas a beneficio de la lucha contra el cáncer

El concierto tendrá también un marcado carácter solidario, ya que los fondos recaudados se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón.

Las entradas se pueden adquirir en la sede de la asociación, situada en el paseo Ribalta, 25-27, y en las taquillas del Auditori i Palau de Congressos una hora antes del inicio del espectáculo.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Castellón, Juanra Castillo y la Banda Municipal unen cultura y compromiso social en una cita que rendirá tributo a El Titi y contribuirá a apoyar la labor de la AECC.