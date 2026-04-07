Castellón estrena sede del IVASPE para reforzar la formación en seguridad pública y emergencias

El diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente, ha acompañado al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la visita a la nueva sede del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) en Castellón, que inicia su actividad formativa. Con esta apertura se completa la vertebración del instituto en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, garantizando formación descentralizada, actualizada y adaptada a las necesidades reales del territorio.

David Vicente ha subrayado que contar con una sede en Castellón “es una muestra de la apuesta del Consell y de la Diputación por reforzar la preparación y capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo”. Por su parte, Valderrama ha asegurado que el centro “garantiza una formación moderna y cercana a la realidad castellonense”, completando la vertebración provincial del IVASPE y cumpliendo el compromiso de ofrecer formación accesible y de calidad.

Ubicada junto a los Servicios Centrales del Consorcio Provincial de Bomberos, la sede inicia su actividad con un curso especializado en el uso de Dispositivos Electrónicos de Control (DEC) y Bastón Extensible, dirigido a Policía Local y Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana. La formación incluye 25 horas lectivas teóricas y prácticas para 35 participantes.

Durante 2026 se impartirán otras doce acciones formativas, nueve centradas en Seguridad Pública y tres en Emergencias, con el objetivo de ampliar la oferta formativa y perfeccionar profesionalmente a los efectivos de la provincia. Valderrama destacó que estas iniciativas “fortalecen la seguridad pública en toda la Comunitat Valenciana, haciéndola más unida y preparada que nunca”.