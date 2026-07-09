Castellón envía 24.000 kilos de ayuda a los afectados por el terremoto de Venezuela

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha enviado un cargamento de 24.000 kilos de alimentos y productos de primera necesidad con destino a Venezuela para ayudar a los afectados por el terremoto registrado en el país sudamericano.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asistido en las instalaciones de Tetuán XIV a la salida del último envío del material solidario, que partirá hacia Valencia y desde allí viajará el próximo domingo a Venezuela.

Carrasco ha destacado que "Castellón ha demostrado una vez más su solidaridad con el envío a Venezuela de 24.000 kilos de alimentos y productos de primera necesidad para los damnificados del terremoto".

Asimismo, ha recordado que en la ciudad residen cerca de 3.000 venezolanos, "a quienes queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño en estos momentos tan dolorosos que están viviendo".

Campaña solidaria

La delegada para la Hispanidad de la Generalitat, Mary Ponte, ha mostrado su satisfacción por "comprobar en primera persona la solidaridad que ha expresado la Comunitat Valenciana en sus tres provincias", gracias a la colaboración entre asociaciones venezolanas, ayuntamientos, diputaciones y la Generalitat.

La campaña de recogida de ayuda, bajo el lema 'Tu ayuda lleva esperanza, tu generosidad salva vidas', fue impulsada por la Asociación Venezolanos de Castelló (Asovecas), con el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, que ha colaborado en el flete y el envío del cargamento.

Según el consistorio, la organización Meals4Hope será la encargada de recibir la ayuda en Venezuela para distribuirla a través de sus programas comunitarios de alimentación y nutrición dirigidos a menores en situación de vulnerabilidad.