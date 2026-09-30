lotería de Navidad

El PP de Castellón denuncia el robo de varias series de su lotería de Navidad y las anula

El Partido Popular de Castellón ha denunciado ante la Policía Nacional el robo de varias series del número 88.135 y advierte de que las participaciones afectadas no serán reconocidas ni abonadas aunque resulten premiadas

Onda Cero Castellón

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El Partido Popular de la provincia de Castellón (PPCS) ha procedido a anular varias series de participaciones correspondientes al número 88.135 del Sorteo Extraordinario de Navidad, después de denunciar el robo de un lote ante el Cuerpo Nacional de Policía el pasado 23 de septiembre.

En concreto, las participaciones afectadas corresponden a las series comprendidas entre los números 2301 y 2325, 3201 y 3325, 5226 y 5325, 5326 y 5375, y 6501 y 6550.

El PPCS informa de que todas estas participaciones quedan anuladas desde el momento en que se presentó la denuncia y advierte de que no serán reconocidas ni abonadas en caso de que el número 88.135 resulte premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad.

El partido ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, si alguna de estas participaciones es localizada, se informe al PPCS. Para ello, se puede contactar telefónicamente con la formación o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto.

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